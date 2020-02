"Estás a gusto y tranquila, y tienes paz, eso era mi vida antes", así explica Elena cómo "de la noche a la mañana" cambió su vida para siempre después de que su marido provocara un accidente mortal en el que falleció un policía.

Elena cuanta cómo se quedó dormida esperando que su marido llegase a casa esa noche, pero no lo hizo. Y, al despertar al día siguiente una amiga la llamó a las 10 y 30 de la mañana contándole lo que había pasado. Ella afirma que pensaba que era broma, pero no lo fue, así empezaría la que ella define como la "pesadilla" de su vida.

Dos semanas después de la tragedia, la dejaron visitar a su marido, por primera vez, en la cárcel. Emocionada, cuenta a Évole cómo se sintió en aquel momento: "Me sentí muy perdida, muy sola y con mucho peso a mi espalda".

Preguntado sobre qué hubiera pensado si alguien le hubiera dicho hace años que su marido acabaría en la cárcel, Elena lo tiene claro: "Ni de broma, imposible, nunca, si son dos años y medo ahora y sigo pensando que no puede ser".

Además, Elena cuenta cómo es su día a día desde que sucedió el accidente y su marido entró en prisión: "No sé qué contestar cuando la gente me pregunta qué tal estoy". "Si soy sincera, cuántas veces dije yo, '¡dios mío!, por qué no se fue él y asó no destrozaba a una familia". "Que dios me perdone, pero me parece muy fuerte quitarle a tres hijos un padre y a unos padres un hijo", reflexiona.

Hansj se reencuentra con su mujer en un permiso penitenciario. El hombre lleva varios años en la cárcel por haber atropellado a un policía. Ahora, habla con Jordi Évole sobre cómo es vivir sabiendo que ha matado a una persona por una imprudencia.

"Ella me dijo que pasara lo que pasara no me iba a dejar, y es verdad, no me dejó", afirma Hansj de Elena, su mujer. El hombre destaca que "antes de entrar en la cárcel pensaba que tenía muchos amigos, pero finalmente, quedan muy pocos". Incluso, cuenta cómo su hermana, desde que está en la cárcel, le trata como si ya no existiera.

Además, el hombre afirma que jamás volverá a reincidir porque ha matado "a una persona inocente que solo hacía su trabajo".