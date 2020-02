Después de echarse una siesta tras beber con sus amigos, cogió el coche pensando que no iba borracho, un error que cambiaría su vida para siempre: provocó un accidente en el que murió una chica. Ahora, Alejandro cuenta a Jordi Évole cómo se encuentra días antes de entrar en la cárcel para pasar los próximos años de su vida.

"Estuve unos minutos viendo a la chica, me quedé en shock porque no podía respirar, no sabía cómo reaccionar y mi cabeza estaba ida del todo", recuerda el joven, quien detalla cómo, aunque "veía la imagen que tenía delante y escuchaba un montón de ruido por detrás era incapaz de "apartar la mirad".

"Quería reaccionar pero sabía que ya no podía hacer nada", afirma: "Es una imagen que siempre va a estar ahí conmigo". Tras llevarlo a comisaría, el joven cuenta cómo vivió el momento en el que la pareja de la joven llegó: "Puedo puedo decir que he escuchado a una persona llorar por mucho dolor, nunca he escuchado a nadie llorar de esa manera".

A punto de entrar en la cárcel, cuenta cómo está viviendo sus últimos días en libertad: "Hay días que te olvidas de todo por un momentos y estás en las nubes y otros en el que te levantas y dices, bueno ya queda un día menos".

"No veo mal que tenga que entrar en la cárcel, cometí un error y si lo tengo que pagar no me importa", declara el joven hundido, quien insiste en que al final estará tras años en la cárcel pero "eso es lo de menos": "La que realmente van a sufrir es la familia que perdió a la chica que falleció, sufres mas por ellos que por ti mismo".

Évole ha entrevistado a Elena, una mujer a la que "de la noche a la mañana" le cambió la vida después de que su marido provocara un accidente mortal en el que falleció un policía. "Por qué no se fue él, así no dejaba a tres niños sin su padre", ha reconocido Elena al periodista.

'Lo de Évole' también ha estado presente en charlas que se dan en prisión a personas que han cometido este tipo de delitos de tráfico. Es el caso de Lilo, que perdió a su hijo de 22 años en un accidente mortal: "Vosotros estáis aquí porque habéis tenido un fallo o un error, pero cuando salgáis volveréis a tener otra oportunidad".

El programa entrevistó a un joven en prisión después de haber sido condenado a siete meses por conducir en varias ocasiones sin carnet. "Mi padre me avisó un montón de veces y me quitó varios coches, pero yo como era cabezón me compraba otro", ha relatado a Évole, a quien además ha asegurado que no es un delincuente: "No he hecho nada grave". El periodista ha respondido de forma tajante a esta consideración.