José María Aznar afirma que vive "con resignación cristiana" las restricciones de la pandemia, unas medidas que alerta de que "afectan a la libertad de las personas". "¿Sabe a qué me recuerdan a mí alguno de los líderes del PP cuando les veo quejándose de la restricciones o diciendo que ellos lo harían diferente?", pregunta Évole a Aznar, al que le muestra una intervención suya criticando una campaña de tráfico.

"A mí no me gusta que me digan no puede ir a más de tanta velocidad", afirmaba el entonces presidente, que también hablaba sobre conducir habiendo bebido alcohol: "¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber?". "Es la primera vez que le veo a usted públicamente pedir disculpas por algo", afirma Évole a Aznar, quien insiste en que noe stá pidiendo disculpas. En el vídeo principal de esta noticia Aznar explica qué hay detrás de sus polémicas palabras.