Antes de finalizar la entrevista con José María Aznar, Jordi Évole le pregunta sobre cómo lleva las restricciones y el toque de queda por la pandemia del coronavirus. "Con resignación cristiana", contesta tajante Aznar, al que el periodista le recuerda que "hay gente muy crítica en su partido con estas medidas".

"Habrá de todo", destaca el ex presidente del Gobierno, que insiste en que él cumple las medidas. Pero, ¿es crítico con ellas? "Yo creo que lo que hace falta es cierto orden, coherencia, que las cosas funcionen", señala Aznar, que señala que no se debe confundir "a la opinión": "Que no se diga un día que valen las mascarillas, otro que no, ya no sabes qué norma te afecta, cuál no...".

Además, el ex presidente del Gobierno reflexiona sobre la polémica que hay en torno a la libertad en España. "Es curioso. O sea, ¿el Estado puede elegir la educación de mis hijos y yo no puedo como padre?", se pregunta Aznar, que advierte de que hay que tener "cuidado con las restricciones a la libertad". "Cuidado con la libertad porque la libertad está bajo riesgo y está bajo amenaza. Aquí se declara Estado de alerta, se suprime libertades, se declaran toques de queda... todo eso afecta a la libertad de las personas", insiste el ex presidente, que sin embargo, declara que no dice que "no haya que hacerlo" solo que "afecta a la libertad".