Jordi Évole muestra a Ibai Llanos el vídeo por el que conoció al streamer, un viral que se hizo muy comentado en redes sociales en el que Ibai hablaba a los jóvenes sobre los exámenes. "Ya estoy aquí, ya he llegado, ya voy a salvar vuestros exámenes", comenzaba Ibai en el viral, que sorprende a Évole también por su forma de hablar.

"No te dejas hablar a ti mismo, ¿te das cuenta?", pregunta Évole a Ibai Llanos, que reconoce que le da "vergüenza" escucharlo. "Lo paso mal"; insiste el streamer, que llega a ponerse algo rojo ante el presentador, que le pregunta si prefiere que quite el vídeo. "Es algo que no es agradable para mí", insiste Ibai, que cuenta hasta cómo tras este viral mucha gente le ha pedido que les bendiga antes de ir a un examen. "Eras un cura laico", bromea Evole tras conocer esta divertida anécdota en este vídeo en donde Ibai Llanos también confiesa cómo le fue a él la Selectividad y el "pánico" que le daba decidir su futuro.