Pedro Escobar dejó las riendas de su tienda de trofeos a su hija Sandra después de sufrir un ictus, seguramente, causado por el estrés. Ahora, su hija se ve obligada a cerrar la tienda en plena crisis del coronavirus. ¿Cómo se enfrenta Pedro a cerrar su tienda de toda la vida? "Pedro, ¿y ahora qué vas a hacer?", pregunta Jordi Évole al hombre, que no sabe qué contestar: "Como nunca me he hecho a la idea, todavía tengo que aprender eso y ahora tengo una perrita, que es la que me saca a mí".

Pero, ¿qué significa para él que se cierre su tienda de toda la vida? "El otro día estaba trabajando y se me vinieron cosas a la cabeza y me puse a llorar como un idiota", afirma el hombre, que destaca que está "enterrando" su vida en la tienda. Pedro recuerda que lleva "currando desde los 15 años". "Incontables las horas aquí. A mí me han dado las 03:00 tirado en el suelo pegando plaquitas en los trofeos", recuerda.

El mensaje de Sandra Escobar a los políticos

"Mi padre casi se muere trabajando", afirma Sandra Escobar, que critica duramente que los políticos no han estado ahí para los autónomos: "Se han dejado la vida trabajando y no les están pagando con la misma moneda".