Fernando Simón ha visto este año cómo en España se morían 70.000 personas a consecuencia del coronavirus. "70.000 muertes en España en un año, es como si cada día se hubiese estrellado un avión con 190 pasajeros y parece que nos hemos acostumbrado", afirma Jordi Évole al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

"No han sido 70.000 fallecidos. Han sido un fallecido 70.000 veces para nosotros. Nosotros hemos vivido cada uno de ellos y todos hemos sufrido cada uno de ellos", declara el experto, que reflexiona sobre estas dramáticas cifras. "No puedes considerar estar satisfecho con tu trabajo cuando tienes 200, 300, 900 fallecidos en un día por una enfermedad infecciosa que tendríamos que evitar que se transmitiera y que tendríamos que minimizar un pacto en la salud", señala y afirma que "no es aceptable" para ellos.

"Nuestro trabajo es evitar que la gente fallezca cuando no deba y cada fallecido cuenta", insiste Simón. Pero, ¿se ha sentido el experto en algún momento superado emocionalmente? Fernando Simón responde en el vídeo principal de esta noticia donde recuerda esos momentos en los que decía "Uf. Esto... Esto es mucho".