Iván Redondo trabajó en 2007 en la campaña electoral del alcalde de Badalona, el político del PP, Xavier García Albiol. Ahora que ha salido del Gobierno, Jordi Évole le pregunta si volvería a trabajar para el PP: "Si de aquí a un tiempo le llama Pablo Casado y le dice, 'Iván, pídeme lo que quieras, pero yo quiero que me lleves a la Moncloa como llevaste a Pedro Sánchez en su momento', ¿le diría que sí?".

"Bueno, yo te diría que el pídeme lo que quieras ya lo he vivido y en sentido positivo con el presidente", asegura Redondo, que afirma tajante: "No me voy a ir al Partido popular". Además, el exasesor de ´Sanchez también se moja: ¿quién cree que tiene más posibilidades de ser presidente, Pablo Casado o Isabel Díaz Ayuso? Puedes conocer sus respuestas completas sobre el PP en el vídeo principal de esta noticia.

Évole pone a Redondo contra su hemeroteca

¿Cuál es el auténtico Iván Redondo, el de la decisión de acoger el Aquarius en España o el de hacer un vídeo para García Albiol que podría ser de Vox, pero diez años antes de que existiese Vox? Así contesta el exasesor de Sánchez.