Jordi Évole pone a José María Aznar unas declaraciones del ex presidente del Gobierno del día 13 de febrero del año 2003. En ellas, Aznar afirmaba que "el régimen iraquí" tenía "armas de destrucción masiva". "Puede estar usted seguro y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad", insistía el entonces presidente de España.

Ahora, Évole le recuerda que "el que fue director del CNI mientras Aznar era presidente del Gobierno, Jorge Dezcallar, asegura que una semana antes de estas declaraciones le advirtió que no había pruebas sobre esas armas y que no le hizo caso". "No voy a discutir con ningún director del CNI ni antes ni después y menos con ese tipo de afirmaciones", responde Aznar, que afirma que él denfendió "una posición política" e insiste en que "España, como se sabe no participó en esa guerra".

"Me llama la atención que a mí me hablen mucho de la guerra en la que no participamos y en cambio no me hablen de las guerras en las que participamos", afirma Aznar, a lo que Évole le responde tajante: "Yo le hablo de un episodio muy concreto sobre si recibió esa información de Dezcallar". Puedes ver el momento completo y las explicaciones de Aznar sobre sus palabras afirmando que había armas de destrucción masiva en Irak en el vídeo principal de esta noticia.