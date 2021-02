Jordi Évole destaca José María Aznar que "su segunda legislatura está muy marcada por la política internacional". "Hay una foto icónica con George Bush, que es la de los pies encima de la mesa en aquella cumbre del G8, en la que además se está fumando un puro y está delante, creo que de Schröder y Jack Chirac", recuerda el periodista, que pregunta a Aznar por los entresijos de esa polémica imagen.

"¿Quién pone los pies antes encima? ¿Bush o usted?", pregunta Évole al ex presidente del Gobierno, que califica esa imagen como "una foto de descanso". "Estábamos ahí descansando", explica Aznar, que detalla que "cuando estás en una reunión y descansas, pones los pies en la mesa". Ante la insistencia de Évole por saber si primero fue Bush, Aznar desvela lo que no se vio de esa imagen: "Le voy a decir una cosa". Y es que no, ellos dos no fueron los únicos. Puedes ver su confesión completa en el vídeo principal de esta noticia.