Jordi Évole realiza una conexión con un país que Fernando Simón conoce bien: Mozambique. A través de una videollamada ambos hablan con Neus Peracaula, una sanitaria que vive allí desde hace 13 años y que es coordinadora del país de Médicos del Mundo. En España las autoridades afirma que en verano podríamos llegar al 70% de la población vacunada, pero ¿a qué porcentaje se puede llegar en Mozambique en verano? "Se espera, dentro de la iniciativa Covax, que es una iniciativa global liderada por la Organización Mundial de la Salud, Unicef y Gavi, en la llegada de las primeras vacunas a finales de mayo", explica Neus Peracaula.

Y es que la enfermera que detalla que aunque "ha llegado una primera remesa de 200.000 vacunas donadas por el Gobierno de China para vacunar al personal sanitario, todavía hay alguna controversia sobre ellas". "Se sabe que han llegado, pero no se sabe realmente cuál va a ser la estrategia de distribución", explica.

Además, la mujer afirma que la iniciativa Covax prevé que se pueda cubrir al 20% de la población, pero, "y siempre hay un pero en la vida de los mozambiqueños y mozambiqueñas", esta iniciativa te asegura apenas la vacuna. Es decir, "el hecho de tener aquí el medicamento". "El verdadero desafío para Mozambique es hacer llegar esta vacuna a todos los rincones del país", explica Peracaula, que destaca que "dependiendo de la capacidad del gobierno mozambiqueño para crear todas estas condiciones, se podrá llegar a un 20% de cobertura".

Esto hace reflexionar a Jordi Évole, que confiesa que tiene "la sensación de que, así como el principio de la pandemia nos dijeron que íbamos a salir mejores de todo esto", él tiene "la sensación de que vivimos un momento en el que nos estamos preocupando por lo nuestro": "Si ahora mismo a nosotros, o a parte de la población española nos dijesen de ceder parte de nuestras vacunas para llevarlas a otro país que lo necesita más no sé como lo recibiríamos".

Por su parte, Neus Peracaula lamenta que, evidentemente, "después de un año de pandemia no se ha llegado a una solución global conjunta y se siguen priorizando intereses económicos, políticos al interés verdadero". "El interés principal debería ser la salud pública y salvar vidas. Esto tiene que ser un "win-win"", insiste la sanitaria que resalta que "la gente lo que tiene que entender es que hay África no puede convertirse en un reservorio de COVID porque no tenga acceso a la vacuna y desarrolle cepas nuevas y resistentes que ya está pasando". "Esto a medio y largo plazo va a volverse contra Europa porque en un mundo globalizado, o sea, una cepa resistente que aparece en África, tarda menos y nada en llegar a Europa", advierte.