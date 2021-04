Jordi Évole destaca a Miguel Bosé que los casos de COVID en las residencias de ancianos españolas se han reducido a un 95% desde que se aplica la vacuna en esas residencias. Una información que contrasta con las críticas del cantante a las vacunas. "¿Tú de dónde sacas la información? ¿Cuáles son tus referentes?", pregunta el periodista a Miguel Bosé, que le recuerda que siempre dice que "picotea de varios sitios".

"Tú, para tener teorías alternativas respecto a lo que tú dices que no se publica, que no explicamos. ¿Dónde te nutres?", insiste Évole a Bosé, que afirma que "hay miles de sitios, de personas y médicos". "Jordi, por favor, seamos serios. Hay cosas de un bando que son acertadas que a mí me resuenan más por lógica", señala Miguel Bosé, que critica que "lo peor que le ha pasado a la medicina en este momento es su politización". En concreto, el artista carga duramente contra la Organización Mundial de la Salud y el Foro e Davos. Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia.