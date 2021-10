Jordi Évole pregunta a Iván Redondo sobre su futuro tras su salida del Gobierno como jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Redondo explica que vuelve a los medios: "A jugar en el mismo equipo contigo". Una confesión que sorprende a Jordi Évole: "¿A laSexta se viene?". "No", afirma el exasesor, que explica que se va a La Vanguardia como analista, donde, afirma, que le pagan parecido a Évole.

El periodista reta a Redondo a decir la cantidad, pero éste se niega: "Yo si quiere se lo digo aquí y ahora, si usted me lo dice, yo la diría, pero usted no se atreve a decir su cifra". "Sé que te quiere fichar mucha gente, no me hagas hablar, esto seguro que lo quieres cortar", afirma Redondo ante la sorpresa de Évole, que afirma que no tiene por qué querer cortar nada. Pero Redondo insiste: "Córtalo".