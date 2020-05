Jordi Évole pregunta a Marcial Dorado si alguna vez ha visto Fariña. El narco afirma que ha leído el libro y critica lo que se dice en él sobre su persona.

"Sí, he leído un poco, he leído una cosa que me interesó mucho", explica y recuerda cómo "un policía dijo que una vez en una playa, que Marcial Dorado, con dos todoterrenos, descargó 2.000 kilos de cocaína".

El narco confiesa que lo leyó cuando ya estaba condenado y se enfadó: "Pero ¿cómo pueden ser unos policías tan mierdosos y corruptos?", eso sí, Dorado afirma que no toda la Policía es así: "Se ve que lucha".

Pero el narco critica que algún agente le diría al escritor cómo era Dorado y, según ellos, lo que les habría dicho un confidente: "Que tengan vergüenza. ¿Duermen tranquilos haciendo estas tonterías?¿En qué país estamos?".