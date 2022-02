En el vídeo de arriba puedes ver y escuchar uno de los videoclips de Morad, grabado en su propio barrio: La Florida, en Barcelona. "No apoyo a partidos ni tampoco a políticos", afirma el rapero en su letra, donde se puede escuchar también frases como la siguiente:

"Soy de la clase obrera, los que odian porque suben por más que no quieran, los que no quieren que se queden con to' lo nuevo, los que no dependemos del dinero de la cartera".

Morad sorprende a Jordi Évole al desvelar el dinero que gana

¿Cómo funciona el éxito de Morad sin tener ningún disco? El rapero desvela a Jordi Évole en este vídeo cómo ha conseguido cobrar más que un futbolista de Primera División en un año.