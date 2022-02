"Cuando tenía 12 años, me quitaron de mi casa", recuerda Morad, que explica a Jordi Évole cómo le quitaron la custodia a su madre: "Supuestamente, en el colegio, tantos psicólogos... decían que pasaba algo en casa, ahí es cuando me volvieron malo". "Decidí no ser bueno, dije 'se acabó'", explica el joven, que destaca que estaba "loco" con su madre.

"Yo tenía 12 años, me fugaba y me iba con mi madre. Estáis locos, no me vais a sacar de mi madre. ¿Queréis hacerme pasarlo mal, sentir que no me quieren mis padres? No, no", recuerda Morad que decía en aquella época, algo que define como lo pero que ha vivido en su vida. "Esa es la situación más difícil de mi vida", reconoce Morad.