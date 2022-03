Jordi Évole reúne este domingo al director y las protagonistas de Belle Époque, la película española que se llevó un Oscar en 1993. En plena noche de los Oscar, el periodista homenajea el filme y recuerda con Penélope Cruz, Maribel Verdú, Miriam Díaz-Aroca y Ariadna Gil cómo fue el rodaje, y hablan de qué cambiarían de la industria del cine.

"Yo me volvería a desnudar, pero entonces tú también", dice tajante Maribel Verdú, quien, además, desvela a quién habría desnudado frente a las cámaras: "Hubiera empelotado a Resines, a Jorge Sanz, a Coronado... ¿Por qué yo sí y ellos no?". La actriz comenta junto a sus compañeras que a los actores "no se les veía nada".

El emotivo reencuentro de Belle Époque

Rocío, Violeta, Clara y Luz eran las cuatro hijas de Manolo que dieron refugio a Fernando antes de estallar la Guerra Civil española en Belle Époque, la película de Fernando Trueba que ganó un Oscar a la mejor película en 1993.

Las actrices que dieron vida a las hijas de Manolo en la ficción, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil y Miriam Díaz-Aroca, se vuelven a juntar con Fernando Trueba y Jordi Évole en la misma mesa para hablar de la película y de qué pasó en sus carreras profesionales al volver de Hollywood con un Oscar: "Llegas creyendo que te van a llover contratos y no", confiesa Díaz Aroca.