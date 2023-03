"¿Has imaginado algún tipo de motivación política para no estar ahora en Canal Sur?", pregunta Jordi Évole a María del Monte, quien, además de cantante y artista, también fue una de las estrellas de Canal Sur durante más de dos décadas. "Prefiero creer que no, porque entonces, sería muy decepcionante para mí como ciudadana andaluza, que esas cosas influyeran (...) Quiero creer que estoy en buenas manos", responde.

La folclórica desvela en Lo de Évole que el PSOE le ofreció ir segunda en una de sus listas electorales -concretamente, en las de Sevilla, encabezadas por Alfredo Sánchez Monteseirín, quien llegó a ser alcalde- pero que ella rechazó la oferta. "Yo creo que no, que no, que no...", repite en varias ocasiones. Y es que, no le costó nada tomar la decisión, asegura.

"Lo tengo claro. No es para lo que yo he venido a este mundo", afirma con contundencia.