"Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer por amar", afirmaba María del Monte en su ya famoso discurso del Orgullo en Sevilla, algo que vuelve a recalcar en su entrevista con Jordi Évole. "¿Pero, no te quitaste un peso de encima?", insiste en preguntarle el presentador. "Es que yo nunca he tenido peso", asegura, aunque sí reconoce que, desde entonces, hubo un cambio importante en su vida y en la forma en la que sus allegados se referían a su pareja.

"Para serte sincera que muchas de las personas con las que hemos coincidido después de ese día se han dirigido a ella sabiendo quién es. Todo el mundo lo ha sabido siempre, pero, a lo mejor, nadie se había atrevido a verbalizarlo. Por ahí, sí noto que la gente está más relajada", afirma.

Jordi Évole tiene curiosidad por cómo abordaban antes la situación estas personas y la artista comenta que simplemente, no sabían cómo referirse a ella. "Tu amiga, tu no sé cuántos... Ahora tienen más libertad y eso es maravilloso", dice sonriente.

