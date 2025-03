María León desvela que quiso denunciar a un director por su trato a otra compañera más "pequeña": "Ella no quiso y dejó la profesión"

"Poco me han preguntado para lo que me deberían haber preguntado", afirma rotunda María León a Jordi Évole sobre el 'Me Too' español. Además, la actriz cuenta un caso que vivió en primera persona por una compañera.

María León charla con Jordi Évole este domingo en Lo de Évole sobre su carrera y el machismo en el mundo del cine. "¿Te han preguntado mucho por el 'Me Too' en el cine español?", pregunta el periodista a la actriz, que contesta tajante en el vídeo principal de esta noticia: "Poco me han preguntado para lo que me deberían de haber preguntado".

Es más, la hermana de Paco León desvela un caso que vivió en primera persona en uno de sus trabajos. "Había un problema con una compañera que era pequeña con un director y avisé a otra compañera y le dije que no me gustaba lo que estaba viendo", relata María León, que recuerda que hablaron con la pequeña, a la que dijeron que iban "a denunciarlo las tres, pero la chica no quiso".

"No pidió por favor que no, por su familia", lamenta la actriz, que recuerda cómo la joven, finalmente, tras este hecho "dejó la profesión". No te pierdas la entrevista completa de Jordi Évole a María León este domingo, a las 21:30 horas en laSexta.