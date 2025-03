María Jesús Montero desvela que vive en el Ministerio: "No me gusta cómo está decorado, parece un palacio; estoy rodeada de Borbones"

María Jesús Montero confiesa a Jordi Évole que vive en el Ministerio que ella misma dirige, un lugar que define como "algo incómodo". "No he cambiado nada, porque aprendí muy pronto que la maleta tiene que estar disponible para marcharse cuando uno se tenga que marchar, sin mirar atrás. He llevado mi ropa y mis objetos personales, pero no he cambiado nada de la decoración, ni la voy a cambiar", expresa, tras lo que apostilla que sí ha cambiado el colchón.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno confiesa que no le gusta "cómo está decorado", porque "parece un palacio". "Estoy rodeada de Borbones, porque en el Ministerio están las obras de El Prado, la Real Casa de Aduanas, que es el propio Ministerio...", señala, tras lo que indica que "el piso está una planta más arriba que el despacho".

"Esta es mi vida en Madrid, ascensor para arriba y ascensor para abajo. Yo no disfruto de la vida en Madrid, muy poco. Es una de las grandes añoranzas que tendré cuando me vaya de Madrid, el no haber disfrutado de la ciudad, de los espectáculos...", reconoce la ministra, quien destaca que trabaja "muchísimo", por lo que su vida en Madrid "es una cosa aburridísima". "Me gustaría tener una vida social en Madrid mucho más intensa, pero mi agenda me lo impide. No tengo tiempo para salir, trabajo mucho", añade.