María Jesús Montero defiende la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont: "Va a ser positivo que terminemos con este triste capítulo"

Montero reconoce que tuvo "contacto con Puigdemont para la negociación de la reforma fiscal", y defiende que "el capítulo tan triste que hubo para Cataluña y España", en referencia al 'procés', "no terminará hasta que Puigdemont vuelva" a España.

María Jesús Montero defiende en Lo de Évole la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont. "Yo aplicaría lo que el legislador quiso, que es que se amnistiaran todos los sucesos que tuvieron relación con el 'procés', sin excepción. Creo que va a ser muy positivo que terminemos este capítulo que ha sido tan triste para Cataluña y España", expresa al respecto.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno considera que "eso no se terminará hasta que Puigdemont no regrese a Cataluña y se termine de normalizar una situación política que ojalá no se hubiera producido nunca", por lo que defiende que el Gobierno lo ha hecho "bien para normalizar Cataluña".

Además, la ministra reconoce que tuvo "contactos con Puigdemont para la negociación de la reforma fiscal". "Tuvimos una videollamada en la que se conectó también Santos Cerdán", indica, tras lo que apostilla que solo ha tenido "contactos muy puntuales con Puigdemont", a quien se refiere como una persona "muy convencida de sus ideas". "Es una persona que piensa que todos lo que hizo Junts durante todo el 'procés' es correcto. Creo que está viviendo una situación personal muy complicada. Estar en la distancia es muy complicado, e intentar avanzar sabiendo que el Gobierno tiene líneas rojas es muy complicado", manifiesta Montero.