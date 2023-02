La exdiputada de Vox ha defendido que ella no es de "extrema derecha" y ha recordado una entrevista que le hicieron en la que se referían a la formación a la que pertenecía de esa forma. "Yo defendí que el partido no era de extrema derecha", ha confesado. Sin embargo, más tarde recibió una llamada que le dejó sorprendida y en la que le aconsejaron que no volviese a decir eso.

Macarena Olona ha reconocido que dentro de Vox existen dos posicionamientos muy diferentes: "uno más conservador y otro más liberal". Además, no ha dudado en desvelar qué personas representan cada uno de ellos.