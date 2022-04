Durante la entrevista en Lo de Évole, el presentador catalán le recuerda a Julia Otero su papel como "pionera" en la defensa del feminismo. "Anda por ahí el orgullo herido del macho español que sale cuando ve que ha perdido terreno", comenta Jordi Évole.

"Un principio precioso feminista dice que cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede", responde Julia Otero. "La feminista no odia al hombre. La feminista se enamora del hombre si es hetero y se acuesta con el hombre. Le encanta. No tiene nada que ver", cuenta la periodista. "El que siente que está herido es porque no es un hombre de verdad", sentencia al respecto la periodista y abiertamente feminista. En el vídeo superior de la noticia puedes ver la reflexión completa sobre el tema.