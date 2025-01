Juan y Medio denuncia el egoísmo de los hijos: "No se fían de su madre anciana, pero el fin de semana les dejan a sus hijos"

"Los hijos les decían que si venían no veían más a sus nietos", cuenta Juan y Medio en 'Lo de Évole' acerca de las familias de algunas de las personas mayores que acuden buscando el amor a su programa de Canal Sur.

"Muchas veces, a lo largo de estos años, ha ido el coche a recoger a la persona y los hijos le han dicho: 'si te montas en ese coche no ves a tus nietos nunca más'. Lo hacen porque no quieren meter a un extraño en casa, o que tenga acceso a la cuenta bancaria", explica Juan y Medio en 'Lo de Évole'.

En demasiadas ocasiones, las personas mayores que van a buscar el amor a su programa de Canal Sur sufren presiones por parte de su familia. Sobre todo dicen cosas como: 'mi madre no sabe lo que hace, a mi madre se le ha ido la cabeza'", detalla.

El problema, le asegura a Jordi Évole, es que "no se fían de ella", sin embargo, el fin de semana sí que la dejan a cargo de los nietos. "Lo más valioso que tengo, que son mis hijos, sí que te los dejo, para que los levantes, los acuestes, les des de comer y, si están enfermos, los cuides. Pero no me fío de ti para que dejes de estar sola". Una actitud que el califica como "muy egoísta".