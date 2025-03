Iñaki Gabilondo recuerda el "error" sobre el 11M que todavía sufre: "Raro es el mes que no me insulten por eso"

'Lo de Évole' dedicó, en 2024, un programa especial al atentado del 11M cuando se cumplían 20 años de la tragedia. Como exponía en el mismo Jordi Évole, mientras la prensa internacional señalaba abiertamente la autoría islamista como responsable de los atentados, la prensa española "tardó en reaccionar".

José Antonio Zarzalejos respondía al periodista que "una prensa responsable, en una democracia, el primer paso que tiene que dar es dar verosimilitud, credibilidad la versión oficial". La prensa internacional, como exponía el periodista "no había padecido el trauma de los 192 cadáveres que teníamos en ese momento". Javier Álvarez, por su parte, afirmaba que la campaña, del propio presidente del Gobierno, José María Aznar, "hablando con los directores directamente de los medios hizo que la tendencia de muchos de ellos fuera el mantener la tesis del Gobierno".

Évole preguntaba por ese "seguidismo" de la línea oficial, Zarzalejos negaba este supuesto y explicaba que era el momento "de estar respaldando, o por lo menos no combatiendo, a un Gobierno democrático que se encuentra ante una situación extraordinaria". Esos días también se dio espacio a informaciones erróneas. La Cadena Ser, por ejemplo, aseguró que, según fuentes policiales, "había terroristas suicidas en el tren". Iñaki Gabilondo defendía que ese día se dieron miles de noticias, mientras que Álvarez, por su parte, aceptaba que se pudiera haber cometido un error "dentro del fragor de la información".

"Lo que yo me preguntaría en pasiva es qué interés tiene la Cadena SER en decir que hay un terrorista suicida", cuestionaba Álvarez. Gabilondo, por su parte, no dudaba en asumir la responsabilidad de difundir esa noticia. "Ha sido después arrastrada como una prueba irrefutable de la intención de la Ser de enredar", añadía. "Si tú miras hoy en Google la noticia del terrorista suicida, aparezco yo como el propagador y Ana Terradillos", añadía. "Todos los que manejaron mentiras siguen manteniendo las mismas mentiras, que nunca han desmentido, y nosotros, que tardamos como 10 horas en dejarla como un asunto inválido, raro es el mes en que no hay una persona por la calle que no me insulte por eso", concluía el periodista.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2024.