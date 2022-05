Jordi Évole conversa con Julia Otero sobre su trayectoria y su vida personal, sobre los buenos momentos y también sobre los malos, como el reciente cáncer de colon que la presentadora hace poco logró superar.

Esta enfermedad la ha mantenido fuera de los medios de comunicación, pero ha estado arropada por su familia y amigos. "Me ha acompañado, obviamente, mi familia: mi hija; mi marido; mi madre, que es mayor; amigos...", cuenta la periodista.

El presentador le pregunta si los hombres saben cuidar y Julia Otero responde rotundamente: "Mucho menos que las mujeres". Asimismo, explica cómo se atiende a una persona: "Se cuida estando, intentando que se sienta acompañada o acompañado. No minusvalorando".

"El que viene y te dice eso de: 'No es nada, ya pasará'. A este te cogen arrebatos tipo Will Smith. ¿Cómo que no es nada? No jodamos", sentencia la periodista en el vídeo superior en el que puedes ver esta reflexión completa sobre los cuidados.