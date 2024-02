Los Estopa llevan en la música 25 años. Siempre juntos. Jordi Évole se da cuenta de la relación tan especial que tienen los dos hermanos y le pregunta por ella a Jose, en uno de los mejores momentos del programa recopilado por el equipo de laSexta.com. "Uno tiene lo que le falta al otro y viceversa", le explica el artista.

Acto seguido, reconoce que él siempre ha sido el "consonantista" y su hermano el vocalista. "No hay ningún tipo de celos. Me va bien no tener sobre mí todo el rato el foco", asegura al periodista.

Acto seguido, confiesa que se considera más tímido que su hermano. "Tengo mi guitarra que me ayuda esconderme algo. También cuando canto cierro los ojos, a pesar de lo que me dice mi hijo", explica al mismo tiempo que Évole le pregunta por si actitud en el tema 'Ya no me acuerdo'.

