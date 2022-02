Gervasio Deferr confiesa con Jordi Évole todo lo que pensó cuando se quedó "sin objetivos". "No sé qué hacer con mi vida, pero no me puedo jubilar como se jubilará Messi", asegura, añadiendo que volvió a "fumar porros" una vez dejó la competición.

"Nadie me va a tocar los huevos con los doppings, siempre enfadado, señalado, marcado, perseguido", recuerda. Tras pasar tres años en Madrid pensando en su posible retirada, pasa su tiempo en bares con amigos. "Llega un momento que pienso que llevo seis años bebiendo todos los días", agrega a un sorprendido Évole.