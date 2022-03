Felipe González ha asegurado que nunca "insultó" a Fidel Castro, aunque sí que llegó a referirse a él como un tirano. "Lo he discutido con él muchas veces. Él me decía que se sacrificaba por la revolución, y yo le decía 'mira Fidel ,si tu crees que te estás sacrificando por Cuba, ¿por que no le preguntas a los cubanos que si quieren ellos que te sigas sacrificando?", ha aseverado.

En este sentido, ha asegurado que el líder de Cuba se "irritaba" por el tono: "Se levantaba y daba zancadas por donde estábamos. Pero la conversación fue clarísima, durísima", ha reconocido. Puedes escuchar su opinión sobre su relación con Castro en el vídeo principal de esta noticia.