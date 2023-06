Jordi Évole ha querido pedirle un 'favor' a Pedro Sánchez antes del fin de su entrevista para Lo de Évole. "Estoy intentando que a estas entrevistas también venga Alberto Núñez Feijóo, no me ha dicho que no, pero tampoco que sí. Le voy a pedir que usted mirando a su cámara le diga que no venga", ha solicitado el periodista.

Una petición que ha provocado la risa de Pedro Sánchez. "Si le digo que no, entonces viene... yo creo que si lo hace el 'sanchista' ni con un sí ni con un no funcionaría, Jordi. A ver, que yo te hecho una mano, pero creo que esto no tiene solución", ha indicado Pedro Sánchez, que ha asegurado que si el fuera Feijóo no iría al programa.