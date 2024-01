"¿Sabes que yo con mi grupo toco algún tema tuyo?", pregunta Évole a C. Tangana durante su estancia en Italia, a lo que añade: "La de 'Los tontos' la hacíamos al principio, pero nos costaba; y luego nos pusimos con 'Me maten', que la hemos hecho en directo, pero la hemos quitado ahora". "¿Por qué?", se interesa por saber el artista, a lo que el presentador responde diciendo que no les "encajaba bien".

"Es muy difícil esa canción y hay muchos coros", confiesa el directo de Lo de Évole, quien defiende que esa canción "necesita el coro que tiene la canción", algo que su banda no tiene. "Si la cantas, y la cantas mal, mejor no te pongas", manifiesta Évole, quien califica esa canción de "temazo".

"Volvedla a poner", le pide entonces el compositor, tras lo que el presentador le presunta si él cobra si cantan algo suyo. "Yo creo que sí que trinco algo", apunta el cantante, a lo que Évole le dice: "Si te hace falta, la ponemos; no te vamos a hacer un roto por quitar la canción...". "Ponla, de momento", señala Pucho entonces. En ese momento, Jordi Ëvole se arranca a cantar una fusión entre 'Englishman In New York' y 'Me maten'. "Se notan las clases y la clase", expresa C. Tangana tras escucharlo. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal que acompaña a la noticia.