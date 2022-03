La exitosa cinta Belle Époque cumple 30 años y para recordarla algunas de sus protagonistas y el director se han reunido en Lo de Évole. En este íntimo encuentro cuentan cómo fue el rodaje de la película y cómo han cambiado sus vidas en este tiempo.

En el vídeo superior puedes ver la prueba de casting que realizo Penélope Cruz para conseguir el personaje de Luz, la pequeña de las hermanas. La actriz hace 30 años que no veía esa grabación y no puede evitar emocionarse.

Además, explica Fernando Trueba que él no quería a Penélope Cruz para el papel, quería un perfil completamente opuesto. Cuando estaba viendo las pruebas le llegó el vídeo y al ver que estaba el de Penélope pensó "le he dicho que a esta chica no le hicieran". Pero aun así, le dio al 'play' y le gusto tanto que tuvo que rebobinar y sentenció "soy imbécil".