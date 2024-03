Cuando la prensa internacional ya señalaba a Al Qaeda como responsable de los atentados del 11M, en España todavía se mantenía muy vigente la línea de ETA. En el especial de 'Lo de Évole' cuando se cumplen 20 años de los trágicos ataques, los periodistas José Antonio Zarzalejos, Javier Álvarez, Iñaki Gabilondo y Mamen Mendizábal recuerdan cómo se vivieron esas horas.

Preguntado por Jordi Évole sobre si hubo "seguidismo" por parte de los medios de comunicación ante la versión del Gobierno de Aznar, Zarzalejos niega este supuesto y explica que una prensa "responsable" busca "dar verosimilitud a la información oficial". Por su parte, Álvarez considera que las llamadas que había hecho Aznar a los directores de los medios de comunicación hizo que muchos de ellos "mantuviesen la tesis del Gobierno".

Durante esos días también hubo espacio para informaciones erróneas. Una de ellas fue publicada por la Cadena SER, que aseguraba que había un terrorista suicida dentro de uno de los trenes de Atocha. Iñaki Gabilondo defiende que ese día se dieron "100 millones de noticias", con Álvarez reconociendo que pudieron "cometer un error" dando por válida esa información.

"Lo que yo me preguntaría en pasiva es qué interés tiene la Cadena SER en decir que hay un terrorista suicida", cuestiona. Gabilondo, por su parte, asume la responsabilidad de la difusión de aquella noticia, lamentando que haya sido "arrastrada como prueba irrefutable de la intención de la SER de enredar".

"Si tú miras hoy en Google la noticia del terrorista suicida, aparezco yo como el propagador y Ana Terradillos. Todos los que manejaron mentiras siguen manteniendo las mismas mentiras y nosotros, que tardamos como 10 horas en dejarla como un asunto inválido, raro es el mes en que no hay una persona por la calle que no me insulte por eso", confiesa.