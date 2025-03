"El drama" que vivió la madre de La Mala Rodríguez durante su embarazo: "Se ponía cintas para ocultarlo, como era menor de edad"

La Mala Rodríguez le ha contado a Jordi Évole cómo vivió su madre su embarazo. Cómo, siendo menor de edad, afrontó el esperar una niña cuando apenas tenía 17 años. "Es un poco drama", expresa la artista en Lo de Évole.

"Se ponía cintas para ocultar el embarazo. Como era jovencita... No quería que la gente se enterase de que estaba embarazada. Tenía 17 años, y se tapaba la tripa. Siempre le digo que claro, que por eso yo he salido tan gritona", dice.

Y por eso, afirma, "tanta rabia" en su primer disco: "A mí me han pasado cosas. He sufrido abusos en mi vida. Bastantes. Pero nunca he ido de víctima. Siempre he confiado en mí. Siempre he dicho que lo que no me dé la vida me lo voy a dar yo. En ese disco tengo una frase que pone 'lo que no me han querido ya me lo quiero yo".