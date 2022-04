Julia Otero confiesa en Lo de Évole que le hubiera gustado tener más hijos, pero que no fue posible. "No llegué a tiempo de tener más. Lo intenté, pero no salió", reconoce la presentadora que asegura que a las mujeres no les da demasiado tiempo a tener hijos.

Le propone el siguiente estudio a Évole: "Tú coge ahora, salvo Nadia Calviño, que tiene cuatro, cómo se han reproducido los hombres que están en política o que tienen poder y cómo se han reproducido las mujeres y te encuentras con que, entre ellos, en cinco o seis tíos, han tenido 30 hijos y coges a las ocho o siete mujeres que están en el Consejo de Ministros y entre todas han tenido seis o siete". Un dato muy simbólico para el argumento que continúa desarrollando en el video superior de esta noticia.

El asqueroso acoso sexual que sufrió Julia Otero

Julia Otero recuerda en este vídeo cómo un directivo la acosó sexualmente Ella le dio un manotazo y le dijo que la siguiente vez le daría una hostia. Desde entonces no la volvió a molestar: "Tuve suerte, me consta que con otras del la misma empresa siguió".