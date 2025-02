Dani Martín recuerda con Jordi Évole la muerte de su hermana: "Dejé de ser el niñato de El Canto del loco"

Este domingo, Jordi Évole entrevista a Dani Martín en laSexta. El cantante reflexiona sobre su carrera y su vida personal. "Yo maduro con la muerte de mi hermana", reconoce el artista, que destaca que "es un bofetón terrorífico" con el que dejó "de ser el niñato que era en 'El Canto del loco'" para convertirse en un "hombre maduro" porque su hermana se había ido.

Además, Dani Martín recuerda la reacción de su padre con uno de sus cambios de looks más comentados: "Me dijo que había que ser gilipollas para teñirse el pelo de rubio con 48 años". Por otro lado, el cantante reflexiona sobre la paternidad con Jordi Évole, al que pregunta si es padre. "Es un sueño para mí", reconoce Dani Martín, que confiesa en el vídeo que hay sobre estas líneas que cree que ahora mismo "es el momento": "Tenemos la niña en la cabeza". "¡Tenemos he dicho!", grita el artista al darse cuenta de que ha hecho referencia también a su novia.

