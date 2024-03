Jordi Évole destaca el "hallazgo fundamental para la investigación" que hubo tras los atentados del 11M: "La mochila de Vallecas que la Policía encontró durante esa madrugada", indica en Lo de Évole, tras lo que el periodista Javier Álvarez, redactor jefe de Tribunales de Cadena Ser entre 2000 y 2022, recuerda que, en ese momento, "la llevan a la comisaría de Vallecas y al abrirla, descubren lo que hay".

Es entonces cuando "paralizan todo e investigan sobre el contenido de la propia mochila". Sin embargo, lo que Álvarez considera la "prueba importantísima, 100% relevante para la investigación, es uno de los teléfonos móviles". Al cotejar los datos de este teléfono, los investigadores "legan al locutorio de Lavapiés", explica.

Por su parte, la periodista Cruz Morcillo cuenta que al enterarse el hallazgo de "lo de la mochila", habla "con una fuente", que le dice "Cruz, han sido los moros". "Es una fuente de absoluta confianza, que me dice que ya no hay ninguna duda", afirma Morcillo, quien señala que ella se fía "plenamente" de esa fuente, que era un policía. "Recuerdo que aún no había comido y ya no comí porque se me atragantó la comida, porque ahí fui por primera vez consciente de que algo muy raro estaba pasando", relata la periodista.