Alejandro Sanz bromea sobre el "verde laSexta" y el verde político: "Anda, que vaya visión de negocio tenéis"

Junto a Jordi Évole, Alejandro Sanz hace una reflexión sobre el racismo en el fútbol y termina abarcando en la conversación al resto de la sociedad, no solo española, sino mundial. Tras hacer hincapié en las políticas de Trump y asegurar que nadie las querría en España, Jordi Évole le recuerda que hay algún partido que se muestra dispuesto a copiarlas.

El encuentro entre Alejandro Sanz y Jordi Évole en Estados Unidos deja momentos de reflexión, crítica social... y también de humor. En el cierre de temporada de Lo de Évole, el periodista acompaña al cantante durante su gira por Washington y Nueva York en un doble programa que mezcla actualidad, vivencias personales y escenas cotidianas.

Sanz, que insiste en no considerarse experto en política, sí se muestra muy crítico con determinadas realidades que observa tanto en Estados Unidos como en España. Durante el recorrido por Washington, pone el foco en el racismo, especialmente en el ámbito del fútbol. "Lo que ha pasado con Lamine Yamal, con Vinicius, los insultos, esto que pasa en los estadios, debería parar", afirma.

Évole coincide en el diagnóstico y lanza una afirmación contundente: "en España tenemos un problema muy gordo con el racismo". El cantante lo respalda sin matices: "Muy gordo". Ambos recuerdan episodios recientes vividos en estadios españoles, como el ocurrido durante un partido de la selección. "Tienes a un tío como Lamine Yamal...", comienza el periodista. "Y aunque no lo tuvieras", le corta Sanz. "Me sentí avergonzado. Mira que a mí me gusta ver los partidos de la Selección, pero cuando vi eso...", añade.

El artista también reflexiona sobre el perfil de quienes protagonizan estos comportamientos. "las que compran el pack completo del ideario", dice, antes de enumerar ese conjunto de creencias: "Hay que ser racista, la Tierra es plana, el hombre no llegó a la Luna y las vacunas nos matan".

La conversación deriva hacia el uso político de la inmigración, un tema sobre el que Sanz se muestra especialmente crítico. "Además hay una cosa de cajón: no hay que utilizar a la inmigración como arma política. España ha sido un país emigrante, como todos los países. El ser humano se mueve por el mundo y utilizarlo políticamente es rastrero", sostiene. En su opinión, la mayoría de las personas que migran lo hacen para trabajar y aportar al lugar al que llegan.

El contexto estadounidense también está muy presente durante la charla. Tras comentar una detención del ICE que el equipo del cantante presenció en Chicago, Évole resume la situación: "Esto es lo que ha hecho este señor aquí". Sanz responde con claridad: "Este modelo, en España, nadie lo puede querer". Y lo define como "injusto, cruel y que hace sufrir a la sociedad de una forma enorme. Es una de las formas de discriminación más crueles que existe".

El periodista le recuerda entonces que ese tipo de discursos también tiene eco en España, con posturas extremas como "reventaría el barco de Open Arms en el mar". Ante ello, el músico muestra su preocupación por la deriva del debate público: "El discurso radicalizado se convierte en atractivo para mucha gente y es algo incomprensible. Se han perdido una serie de valores que para mí eran fundamentales y nos guiaban como sociedad".

Uno de los momentos más distendidos llega casi al final del paseo, cuando ambos comentan, en tono de broma, una gráfica del reloj inteligente de Alejandro que les recuerda al panorama político español. "Me alegra ver que los verdes no han subido mucho", comenta el periodista. Sanz no tarda en responder con ironía: "No te prives de un color". "No, si trabajo en laSexta. Verde Sexta", replica Évole, dando pie a la gran conclusión del cantante: "Anda que vaya visión de negocio tenéis".

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