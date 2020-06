El 1 de marzo, en Liarla Pardo mostrábamos el "infierno" que se vivía en la conocida como 'urbanización de los horrores' de Parla. Se trata de una urbanización 'semiokupada' que entonces denunciaba que una mafia marroquí traficaba con los pisos.

"Vives con miedo de que no puedes salir de tu casa mucho tiempo. En cuanto ven que no subes y bajas las persianas, te okupan la casa", relataba una de las vecinas.

Ahora, tras el confinamiento, la situación se ha vuelto insostenible. La noche en la que Madrid entró en fase 1 se produjeron varias peleas que se repitieron durante ocho días. Una vecina cuenta los angustiosos momentos que se vivieron entonces.

"A la 1:00 de la madrugada se escucharon varios disparos. Yo me tiraba por la ventana, no quería salir por la puerta, pero si me tiraba me mataba", recuerda.

La urbanización está en el punto de mira de la Policía, que ha llegado a intervenir en helicóptero, y de los Bomberos, ya que los enganches a la luz han provocado tres incendios desde enero.

De las 280 viviendas de alquiler social gestionadas públicamente, más de 260 están okupadas. Sólo resisten unos pocos vecinos que pagan sus recibos con total desamparo.