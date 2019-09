Liarla Pardo sale a la calle para testear cómo están los ánimos ahora que sabemos que tendremos unas nuevas elecciones.

Una ciudadana reconoce que los políticos ya la han "cansado". "Son unos egoístas, lo único que quieren es el poder", explica otro que además dice que "hay muchas discusiones entre amigos y familia, y eso crispa a la sociedad".

Otra mujer defiende que los políticos no deberían de cobrar hasta que no formen gobierno: "Yo cuando no voy a trabajar no me pagan. Si tuvieran interés ya lo habrían solucionado", asegura.

Mientras que algunos de ellos piden a los políticos "que formen gobierno y que sea social para el bien de la gente", hay otros que piden lo contrario: "Que no haya gobierno, que haya lo menos posible".

Por último, hay quién cree que los líderes de los partidos no son de este planeta. "Están en otra galaxia, nosotros somos solo viandantes. Pero sí que aceptan nuestros euros".