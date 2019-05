La hija de la anciana presuntamente agredida en una residencia se derrumba tras escuchar los audios: "¿Dónde dejé a mi madre?"

Cristina Pérez, la hija de la mujer presuntamente agredida por una cuidadora en una residencia de Barcelona, ha vuelto a escuchar los audios de la agresión en Liarla Pardo. No puede evitar emocionarse: "Cuando cruzas la línea de tener que dejar a tu familiar en una residencia lo haces para que este bien, para que tenga unos cuidados, y oír esto…".

En los audios se escucha como la cuidadora la amenaza, y la grita, algo que no entiende su hija: "Está despreciando a una persona con una discapacidad de más del 90%. La desprecia y agrede". En una parte de la grabación se escucha cómo la cuidadora dice que la anciana la está agrediendo: "Es imposible que mi madre la estuviera pegando. Mi madre se despertaría a sopetón y con las manos intentaría agarrarla".

Su madre tiene una discapacidad que no le permite comunicare pero, tras oír a otros residentes, ella y su hermana fueron las que decidieron poner una grabadora en la habitación. "Varias residentes habían manifestado que se les daba ostias por las noches. En la residencia no daban fiabilidad a eso y yo no me quede conforme", cuenta Cristina.

Cuando ella y su hermana encontraron la prueba se desmoronaron: "Una llorera tremenda porque mi madre no ha ingresado voluntariamente y nosotras nos sentimos culpables, pensé ¿dónde he dejado a mi madre?". En la residencia les dijeron que esa cuidadora solo estaba de sustitución y a las semanas Cristina la volvió a ver sirviendo.

La Consellería de Asuntos Sociales abrió una investigación y Fiscalía un procedimiento penal. Han pasado casi dos años y siguen a la espera de saber si será juzgada. Liarla Pardo acude a la Conselleria para ver en qué punto se encuentra la investigación. La Consellería no les atiende ni da información.