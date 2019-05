"Ya era hora de que tomáramos nuestras propias decisiones": la reivindicación de Jesús sobre las personas con discapacidad

Este 28A es una jornada imprevisible que llega con novedades como el voto de las personas con discapacidad.

Luis Troya ha estado con Paula, que le ha desvelado que tiene ilusión por ir a votar. Su padre destaca que "las personas con discapacidad, como cualquier persona, tienen sus preferencias y la política forma parte de la vida de todos". Además, recuerda que "en elecciones anteriores, su familia iba a votar y ella se quedaba y le producía cierta inquietud". Ahora, esto ya no volverá a pasar.

Luis Troya ha estado también con Susana y Jesús, que son pareja desde 1998. "He estado incapacitado mucho tiempo y no me ha parecido bien porque hay muchas personas como yo que no pueden tener derecho al voto", sostiene Jesús. "Ya era hora de que tomáramos nuestras propias decisiones", sostiene.

En este sentido, Jesús añade que va a participar como vocal en una mesa: "Me han dado un programa que me he estudiado y lo tengo muy claro".