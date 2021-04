El discurso de Irene Montero en un acto sobre derechos LGTBI, en el que la ministra empleó el lenguaje inclusivo, utilizando términos como "hijos, hijas e hijes" ha desatado las críticas de la oposición, a las que Tania Sánchez ha respondido en Liarla Pardo.

"El problema es que se está desconociendo una realidad que es la que nombra Irene Montero", ha lamentado la diputada de Más Madrid, que ha explicado que "hay personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros y que hay un conjunto de teorías académicas y personas que lo viven así que se llaman personas no binarias".

"Esas personas reivindican que como no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino se las denomine con el neutro y es una reivindicación de seres humanos de verdad, y de personas de verdad", ha destacado.

"No es hacer el ridículo, no es ir contra nadie, no es ridiculizar el feminismo. Es respetar y es algo que a lo mejor no se conoce suficiente", ha defendido Sánchez, ante las críticas de la derecha a las palabras de Montero.