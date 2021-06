Ana Isabel Gutiérrez analiza en Liarla Pardo el perfil de Tomás Gimeno, padre de Anna y Olivia, aclarando que sus acciones no responden a ningún "ataque de ira", sino a una clara "falta de empatía", una de las características del trastorno de personalidad psicopático.

En el vídeo, asegura que encuentra en Gimeno "rasgos narcisistas, histriónicos" y de "trastorno de personalidad". "Al no sufrir ansiedad, puede analizar mejor la situación. Tenemos ausencia de empatía, afán por la estimulación, el solo importarse a sí mismo. Como solo me importo yo, no voy a consentir que nadie me haga daño", comenta.

Cree también que las personas intentan evitar el ver a estas personas en su entorno como un "mecanismo de defensa" que evita que desconfiemos de todo el mundo.