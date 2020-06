Teresa Rodríguez, presidenta de Adelante Andalucía, ha afirmado que Vox "tienen vínculos con esa tradición golpista en España", aunque "para decir que es un partido golpista tendrían que dar un golpe de Estado". "¿Que son un partido heredero del franquismo que fue resultado de un golpe de estado en nuestro país y que dio lugar a una dictadura de 40 años asesina y criminal y que tiene todavía a muchos centenares de miles de muertos en las cunetas? Pues sí, son herederos y nostálgicos de ese régimen", ha manifestado Rodríguez.

En este sentido, la líder de Adelante Andalucía ha asegurado que "no es ningún secreto". "Las charlas de Ortega Smith sobre José Antonio Primo de Rivera o sobre las bondades del falangismo no es algo que yo me esté inventando", ha expresado Teresa Rodríguez.

Además, la política ha señalado que "su actitud en la institución no es precisamente de ningún tipo de lealtad institucional de la que luego hacen gala los señores y señoras de derechas, sino más bien ponen en cuestión cada una de las políticas aprobadas de forma democrática por un Congreso resultado de unas elecciones", añadiendo que "más bien su actitud es de acusar permanentemente de ilegítima las decisiones que van en contra de los que ellos defienden".

Sobre Amancio Ortega: "Donar mascarillas está bien, pero pagar impuestos también"

Por otro lado, Rodríguez también ha hablado sobre Amancio Ortega y ha dado su opinión sobre las donaciones que ha hecho durante el estado de alarma: "Las donaciones de mascarillas están bien, pero pagar impuestos conforme a lo que uno es capaz de afrontar también porque si no, los esfuerzos los hacen siempre los más débiles", ha expresado.

"Hay un dato objetivo y es que después de la crisis del COVID-19 miles de familias sin ingresos están pasando serias dificultades para comer, mientras que los 23 más millonarios de nuestro país, entre ellos Amancio Ortega, han aumentado su fortuna en un 16%", ha subrayado la presidenta de Adelante Andalucía.

Asimismo, Teresa Rodríguez ha criticado que "gracias a la ingeniería fiscal que practican, entre otros, el señor Amancio Ortega, perdemos 2.300 millones de euros en impuestos de sociedades, a nivel europeo con la evasión fiscal perdemos un billón de euros". Por este motivo, ha afirmado, han "propuesto una 'tasa covid' para que paguen las grandes fortunas y los grandes patrimonios".