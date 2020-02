Susanna Griso ha asegurado en Liarla Pardo que no se imaginaba la estrepitosa caída de Albert Rivera. "Fíjate que pensé que cometían un error. Era un clamor, me consta que se lo decían los empresarios y mucha gente que se sentía próxima en la amistad a Albert Rivera", ha espetado, aunque ha asegurado que a pesar de ello no pensó que fuera a ser "tan pronto".

"Es un juguete que se creó para que la gobernabilidad de España no dependiese del nacionalismo. Nació para eso", ha añadido Griso, que ha asegurado que "pasaba por ser un partido de centro que un momento dado podía bascular y pasar por la derecha ta la izquierda".

"Cuando tienes esa oportunidad la desprecias porque has decidido que tu lugar está sustituyendo al Partido Popular y que tú no tienes que ser vicepresidente de España, sino presidente", ha añadido la periodista, que ha afirmado que le sorprende "la miopía política de Albert Rivera": "Él tenía que ver que eso le llevaba a la desaparición, a la nada".