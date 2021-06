Cristina Pardo entrevista en el plató de Liarla Pardo a Rozalén, quien aparece con guitarra en mano. "Siempre la llevo encima como prolongación de mi cuerpo por lo que pueda pasar", afirma la artista, que cuenta cómo ha vivido volver a los escenarios tras la pandemia del coronavirus. "Llevamos cinco concierto", destaca emocionada y afirma que ha sido "como surrealista" ver cómo "cuando deseas algo con tanta fuerza llega el día".

Además, Rozalén recorre todo el país con su gira 'El árbol y el bosque', cuyas canciones le hacen reflexionar sobre el amor propio: "Este disco tiene mucho de terapéutico y mucho de invitación al amor propio", explica la artista, que destaca que "a veces no nos queremos como nos tenemos que querer". "Si una no está bien, es imposible amar a los demás y dedicarle tiempo de calidad", insiste Rozalén, que reconoce que lleva "fatal" no gustar a todo el mundo: "Lo que peor llevo son las críticas destructivas". Además, Rozalén también reflexiona sobre la pandemia, su vida personal y confiesa a Cristina Pardo cuál es su verdadera relación con José Bono. Puedes ver su entrevista en el vídeo principal de esta noticia.

Rozalén canta en directo 'A tu vida'

Rozalén protagoniza un emocionante momento en el plató de Liarla Pardo al cantar en pleno directo uno de sus temas. Puedes verlo en este vídeo.