"Oye, tú cuando quieras cantar algo yo me callo", destaca Cristina Pardo en plena entrevista a Rozalén, que no puede evitar reírse en plató. La artista explica que viene de "dos conciertos, matadita', pero siempre queda un hilo de voz" para poder cantar.

Junto a su guitarra, la artista canta 'A tu vida', un bonito tema de su nuevo disco, 'El árbol y el bosque', que provoca un emocionante momento en el plató. "Te voy a decir una cosa, si yo cantara como tú, a mí no me volverían a ver en laSexta", bromea la presentadora, que destaca que no sabe cantar aunque le encantaría. Puedes ver la emotiva actuación en el vídeo que acompaña a estas líneas.

La relación de Rozalén y José Bono

Además, Rozalén también reflexiona sobre la pandemia, su vida personal y confiesa a Cristina Pardo cuál es su verdadera relación con José Bono. Puedes ver su entrevista en el vídeo principal de esta noticia.