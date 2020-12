Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, ha abierto la puerta a la posibilidad de endurecer aún más las medidas contra el coronavirus si la situación empeora en los próximos días: "Tampoco están siendo tan duras como probablemente deberían si atendemos a la gravedad de la situación en la que estamos". La dirigente valenciana cree que "deberíamos intentar evitar la tercera ola porque nuestro sistema sanitario está muy cansado y al límite".

Otra, que ha pedido a la gente que "se quede en su casa en estos días de fiesta aunque duela", ve lógico que se lleven a cabo distintas medidas en toda España para luchar contra la COVID-19 porque la situación no es la misma en cada territorio: "No es lo mismo la situación de Canarias que la de Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana o Cataluña, y además no lo es por semanas, porque no es una constante". En este sentido, ha añadido: "No percibo ese caos porque aquí cada uno sabemos dónde vivimos".

"A mí me parece una infantilización de la ciudadanía decir que todos tenemos que hacer lo mismo", ha proseguido exponiendo la vicepresidenta valenciana, que se ha preguntado por qué se deben aplicar las mismas medidas en todos los territorios "si la situación no es igual" en cada uno. "¿Qué somos, inmaduros? ¿No podemos entender varios escenarios y mensajes? Cada uno en su situación toma la decisión que toma", ha zanjado Oltra.